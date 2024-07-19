Паспорт здоровья ребенка станет электронным

Министерство здравоохранения в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, что составляет более 380 тысяч детей ежегодно.

Паспорт здоровья ребенка является ключевым документом, содержащим информацию о профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и лечение маленьких пациентов.

Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы министерство здравоохранения совместно с министерством просвещения приступило к переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат.

«Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного Паспорта с eGov Mobile – август 2024 года», - говорится в сообщении Минздрава.

Для родителей введение электронного паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках.