Музей искусств имени Абылхана Кастеева отметит 90-летний юбилей

Сегодня коллекция музея насчитывает более 26 тысяч произведений искусства, отражающих всю палитру культурного и исторического наследия Казахстана

Фото: МКИ

В 2025 году Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева отмечает знаменательное событие – 90 лет со дня основания, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, сегодня коллекция музея насчитывает более 26 тысяч произведений искусства, отражающих всю палитру культурного и исторического наследия Казахстана. Здесь собраны произведения живописи, графики и скульптуры, среди которых подлинные шедевры, вошедшие в золотой фонд искусства Казахстана.

Значительный раздел представляет декоративно-прикладное искусство Казахстана – национальный исток духовности и традиции, пришедший из древности и сохранившийся до нашего времени.

К 90-летию музея подготовлена обширная программа, которая подчеркнет богатую историю и многогранность его деятельности.

Важным событием станет открытие нового зала «Современное искусство Казахстана», в котором будут представлены работы ведущих художников страны.

«Музей также обратится к своим истокам, представив ретроспективную фотовыставку. Посетителям будут представлены уникальные архивные документы и фотографии. Особое внимание будет уделено научной, фондовой, выставочной, экскурсионной деятельности, начиная с 1935 года. Наряду с этим будут показаны фотографии многочисленных выставочных проектов и масштабных мероприятий, которые проходят по сей день. Это рассказ об истории, становлении и развитии музея и его коллекции от истоков до сегодняшнего дня», – отметили в ведомстве.

Еще одна выставка будет посвящена художникам-юбилярам, которые вошли в историю изобразительного искусства Казахстана.

Значимой частью юбилейной программы станет издание двухтомного каталога «Современное декоративно-прикладное искусство Казахстана».

Каталог будет охватывать изделия из металла, керамики, текстиля и других материалов, созданных с 1938 года до 2020-х годов.

Выставка «Возрожденные шедевры» представит около 100 отреставрированных произведений, которые будут сопровождаться паспортами с описанием о проделанной реставрационной работе и фотографиями «до» и «после».

На выставку будут приглашены реставраторы старшего поколения, которые приложили немало сил и труда, придав многочисленным работам экспозиционный вид.

Юбилейный год ознаменуется и рядом крупных международных выставок, которые укрепят культурный диалог Казахстана с миром.

Важнейшим проектом года призвана стать выездная выставка работ Абылхана Кастеева из коллекции Музея в Государственной Третьяковской галерее. Планируется представить уникальные произведения графики и акварели мастера – ретроспективная экспозиция из 50 работ отразит все этапы творческого развития художника и представит его российскому зрителю.

Международный проект к 120-летию Урала Тансыкбаева, организованный Фондом развития культуры Узбекистана, объединит коллекции ведущих музеев Казахстана и Узбекистана.

На международной выставке Национального музея Китая будут представлены свыше 50 произведений: оригинальная китайская живопись, скульптура, композиционный материал, акварель, гуашь и лаковая живопись.

Традиционным событием года станут «Кастеевские чтения» — ежегодная международная научно-практическая конференция, объединяющая исследователей искусства и музейного дела.