Музейные коллекции объединяют

В экспозиции представлены одежда и личные вещи, которыми он пользовался в многочисленных археологических экспедициях на территории Южного Казахстана. Экспонаты для показа предоставлены Отрарским археологическим музеем-заповедником.

Знакомство Кемаля Акишева с археологическими памятниками Отрарского оазиса состоялось в 1949 году. Их он изучал в экспедиции под руководством известного археолога Александра Бернштама. Тогда же Кемаль Акишев принимал участие в раскопках Борижарского могильника, исследование которого отдел ар­хеологии областного музея продолжает и сейчас. На выставке представлено много артефактов, в частности керамика, извлеченная из курганов и погребений Борижара и хранящаяся в запасниках областного музея.

– Кемаль Акишев является основоположником нового научного направления в Казахстане – позднесредневековой археологии, – рассказывает заведующий отделом археологии Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Агзам Рустемов, который работал с юбиляром. – Его монография «Древний Отрар» является наиболее полной историко-археологичес­кой сводкой по средневековым памятникам среднего течения Сырдарьи и Каратау. Данные позднесредневековой археологии наглядно дополнили материализованную картину знаний о времени становления и упрочения казахской государственности.

С 1971 по 1989 год К. Акишев руководил Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедицией, которую сам же и организовал. В то время она была одной из самых крупных в Советском Союзе. В 1987 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Экономика и общественный строй Южного Казахстана и Северной Киргизии в эпоху саков и усуней (V в. до н. э. – V в. н. э.)». Кемаль Акишев вошел в историю не только как археолог, но и как человек, занимавшийся музейными проектами. Будучи глубоко убежденным в необходимости знакомить общественность с результатами экспедиций и обнаруженными в ходе их работы свидетельствами материальной культуры, он активно содействовал организации выставок и экспозиций.

Выставка «Музейные коллекции объединяют» приурочена также к 10-летию государственной программы «Культурное наследие», которая позволила ученым и археологам осуществить за это время не один проект, направленный на изучение и сохранение памятников древности.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент