Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области

По информации ДЧС Павлодарской области, сегодня, 2 февраля, в 05:31 на пульт пожарных поступило сообщение о горении автомобиля, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, во дворе дома полностью выгорел автомобиль ВАЗ-2190 на площади 4 кв. м.

– Сотрудники службы пожаротушения обнаружили возле автомобиля обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения. Причина смерти устанавливается, - рассказали в департаменте.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

На месте работали 5 человек личного состава и одна единица техники, добавили в ДЧС.