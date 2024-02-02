Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
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По информации ДЧС Павлодарской области, сегодня, 2 февраля, в 05:31 на пульт пожарных поступило сообщение о горении автомобиля, передает Kazpravda.kz
Как сообщается, во дворе дома полностью выгорел автомобиль ВАЗ-2190 на площади 4 кв. м.
– Сотрудники службы пожаротушения обнаружили возле автомобиля обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения. Причина смерти устанавливается, - рассказали в департаменте.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
На месте работали 5 человек личного состава и одна единица техники, добавили в ДЧС.