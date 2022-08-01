Фото: ДП Нур-Султана
Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Мужчина угнал BMW, Nissan, машину скорой и устроил три ДТП

Мужчина устроил ночной переполох в Алматы и Алматинской области – он угнал два автомобиля и машину скорой помощи. Погоня за правонарушителем попала на видео, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Видео с погоней опубликовали в Istagram-паблике kris.p.almata.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, 31 июля в 21:45 поступило сообщение об угоне автомашины BMW с территории жилого комплекса, расположенного по Кульджинскому тракту.

«Выезжая со двора, угонщик допустил столкновение с Audi и скрылся. Спустя несколько минут злоумышленник на угнанном авто в городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки Toyota. С места этой аварии угонщик скрылся в пешем порядке», – рассказали в пресс-службе ДП Алматы.

По данным полицейских, спустя несколько минут он силой отобрал у 28-летней девушки автомобиль Nissan, однако далеко уехать на нем не удалось – на трассе мужчина допустил опрокидывание авто.

«Очевидцы вызвали скорую помощь. И тут у фигуранта возник умысел угона машины. На Jac Sunray, принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану «Перехват», – отметили в полиции.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщили в ведомстве, подозреваемым оказался гражданин К. 1994 года рождения.

Как было установлено в ходе медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанный под стражей.

«По фактам неправомерного завладения чужими транспортными средствами в отделе полиции при УП Медеуского района, а также в Енбекшиказахском РУП зарегистрированы три уголовных дела. Начаты официальные разбирательства по фактам трех ДТП. Обстоятельства устанавливаются», – заключили в полиции.

 

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