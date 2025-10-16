Работники МЧС вытащили его и передали медикам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасатели извлекли мужчину из 4-метрового колодца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

В городе Балхаш, на улице Бокейханова, мужчина по неосторожности упал в открытый колодец глубиной 4 метра. Прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи потребовалась помощь в извлечении пострадавшего.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, извлекли мужчину из колодца и передали медикам.

МЧС напоминает: не приближайтесь к техническим люкам, особенно в тёмное время суток; сообщайте об открытых и повреждённых колодцах по номеру 112.