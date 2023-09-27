Мужчина застрелил медведя в ВКО

Мясо хищника он планировал использовать для личного употребления.

Фото: Kazpravda.kz

В Восточно-Казахстанской области задержали браконьера, застрелившиего медведя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным полицейских, мясо убитого хищника подозреваемый планировал лично употребить.

"Задержан 37-летний житель Усть-Каменогорска, который в районе села Ново-Троицкое, занимаясь незаконной охотой, застрелил медведя. С места происшествия правоохранители изъяли ружья "Ataarms" 12 калибра и "Zauermod" калибр 308, квадроцикл и туша медведя, которую передали для хранения в ветеринарную лабораторию", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 337 УК РК "Незаконная охота".

Отмечается, что максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Фото: ДП ВКО