Происшествия
Мужчины напали на школьника с ножом и тяжело ранили его в Атырау
Полицейские задержали двоих 22-летних мужчин, которые с ножом напали на несовершеннолетнего в городе Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
Инцидент произошел в микрорайоне Жулдыз .
По информации пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, двое 22-летних мужчин ночью напали с ножом на 16-летнего школьника.
Подросток в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Подозреваемые задержаны, в отношении них начато досудебное расследование.