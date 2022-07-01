Мужчины напали на школьника с ножом и тяжело ранили его в Атырау

Полицейские задержали двоих 22-летних мужчин, которые с ножом напали на несовершеннолетнего в городе Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Инцидент произошел в микрорайоне Жулдыз .

По информации пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, двое 22-летних мужчин ночью напали с ножом на 16-летнего школьника.

Подросток в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Подозреваемые задержаны, в отношении них начато досудебное расследование.