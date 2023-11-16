Мужской хор Нацгвардии поздравил ветерана ВОВ

Статьи
71

В Западно-Казахстанской области работает информационно-агитационная группа Министерства обороны, в состав которой вошли военнослужащие Ансамбля Национальной гвардии РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Участники агитгруппы провели ряд встреч в регионе и организовали военно-патриотические мероприятия под девизом «Қазақстанның тірегі – айбынды жастар». 

В средних общеобразовательных школах Уральска и в Подстепновской сельской школе Теректинского района силами военнослужащих для школьников были проведены уроки мужества.

В Центре искусств «Атамекен», вместившем более тысячи человек, состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу. В мероприятии приняли участие представители областного акимата, Департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, курсанты Военно-технической школы, студенты и школьники. На память новобранцам воспитанники детско-юношеского движения «Жассарбаз» вручили подарки.

Для жителей и гостей города Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК развернул в центре «Атамекен» выставку стрелкового оружия разных времен.

Замечательным подарком для горожан стал праздничный концерт, подготовленный силами Центрального ансамбля, Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и хора Национальной гвардии. На концерт были приглашены военнослужащие Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, сотрудники областного Департамента полиции и ветераны.

В рамках мероприятий представители Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны посетили ветерана Великой Отечественной войны Константина Леонтьевича Кочерёжкина. Первого ноября фронтовику исполнилось 96 лет.

Уроженец поселка Новенький, Зеленовского района в 1944 году был призван в армию. Участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. Как вспоминает ветеран, особенно ожесточенными были бои под Харбином.

С Дальнего Востока связист Кочерёжкин был переведен в Германию. Демобилизовался в 1951 году. В мирное время работал на мясокомбинате. Вместе с супругой Людмилой Ивановной Константин Леонтьевич воспитал четверых детей, подаривших им внуков и правнуков.

За боевые заслуги Константин Кочерёжкин отмечен орденом Отечественной войны III степени. За выполнение задания по восстановлению связи в боях с японскими милитаристами награжден медалью «За боевые заслуги».

Военнослужащие пожелали фронтовику здоровья и долгих лет жизни, а солисты Центрального ансамбля и хора Национальной гвардии исполнили для него песни военных лет.

В целом, мероприятиями военно-патриотической направленности было охвачено около двух тысяч жителей Западного Казахстана.

#концерт #ВОВ #ветеран #песня #НацгвардияРК

Популярное

Все
О Ботае говорят в Тюмени
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Полиция расследует причины возгорания на заводе в Туркестанской области
Рабство XXI века
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструировать
Швейцарцы живут дольше всех
А кушать хочется!
Свет и тепло без перебоев
Во славу батыров Великой степи
Мясо из пробирки
От передовой медицины до атомной станции
Столкнулись интересы
Токаев поздравил казахстанцев с рождением 20-миллионного жителя страны
Современная, технологичная, безопасная
Необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей – врач о вспышке кори в Казахстане
Папа – мой пример
Пятеро малышей стали 20-миллионными жителями Казахстана
Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе
Footyaccumulators оценил шансы Казахстана в матче против Сан-Марино
«Холодное сердце» Мангистау
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Казахская Мария Кюри
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Работать не врозь, а вместе
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

100-летний юбилей Турецкой Республики отметили в ЕНУ
В столице реализован социально-значимый проект
Передовое оборудование – на службу казахстанцам
Первая партия казахстанского кабеля экспортирована в Узбеки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]