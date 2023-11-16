Мужской хор Нацгвардии поздравил ветерана ВОВ

В Западно-Казахстанской области работает информационно-агитационная группа Министерства обороны, в состав которой вошли военнослужащие Ансамбля Национальной гвардии РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Участники агитгруппы провели ряд встреч в регионе и организовали военно-патриотические мероприятия под девизом «Қазақстанның тірегі – айбынды жастар».

В средних общеобразовательных школах Уральска и в Подстепновской сельской школе Теректинского района силами военнослужащих для школьников были проведены уроки мужества.

В Центре искусств «Атамекен», вместившем более тысячи человек, состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу. В мероприятии приняли участие представители областного акимата, Департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, курсанты Военно-технической школы, студенты и школьники. На память новобранцам воспитанники детско-юношеского движения «Жассарбаз» вручили подарки.

Для жителей и гостей города Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК развернул в центре «Атамекен» выставку стрелкового оружия разных времен.

Замечательным подарком для горожан стал праздничный концерт, подготовленный силами Центрального ансамбля, Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и хора Национальной гвардии. На концерт были приглашены военнослужащие Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, сотрудники областного Департамента полиции и ветераны.

В рамках мероприятий представители Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны посетили ветерана Великой Отечественной войны Константина Леонтьевича Кочерёжкина. Первого ноября фронтовику исполнилось 96 лет.

Уроженец поселка Новенький, Зеленовского района в 1944 году был призван в армию. Участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. Как вспоминает ветеран, особенно ожесточенными были бои под Харбином.

С Дальнего Востока связист Кочерёжкин был переведен в Германию. Демобилизовался в 1951 году. В мирное время работал на мясокомбинате. Вместе с супругой Людмилой Ивановной Константин Леонтьевич воспитал четверых детей, подаривших им внуков и правнуков.

За боевые заслуги Константин Кочерёжкин отмечен орденом Отечественной войны III степени. За выполнение задания по восстановлению связи в боях с японскими милитаристами награжден медалью «За боевые заслуги».

Военнослужащие пожелали фронтовику здоровья и долгих лет жизни, а солисты Центрального ансамбля и хора Национальной гвардии исполнили для него песни военных лет.

В целом, мероприятиями военно-патриотической направленности было охвачено около двух тысяч жителей Западного Казахстана.