Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МВД, некоторые пользователи сети становятся жертвами злоумышленников, которые маскируются под иностранцев, ищущих любовь. В итоге — разбитое сердце и пустой кошелек. Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече и даже о свадьбе, а потом начинаются проблемы. Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях. Все сводится к одному — просьбе перевести деньги.

Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 миллионов тенге, поверив человеку, с которым переписывалась.