МВД предупреждает о мошенниках в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
По данным МВД, некоторые пользователи сети становятся жертвами злоумышленников, которые маскируются под иностранцев, ищущих любовь. В итоге — разбитое сердце и пустой кошелек. Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече и даже о свадьбе, а потом начинаются проблемы. Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях. Все сводится к одному — просьбе перевести деньги.
Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 миллионов тенге, поверив человеку, с которым переписывалась.
"Интернет-романы могут выглядеть красиво, но за красивыми словами нередко скрывается обман. Признаки, на которые стоит обратить внимание: слишком быстрые признания в любви; отказ от видеосвязи и личной встречи; давление на жалость, рассказы о трудной жизненной ситуации; просьбы о переводе денег, отправке документов или ценных вещей.
МВД рекомендует гражданам не доверять малознакомым людям, не переводить деньги на сомнительные счета, проверять информацию. - В случае подозрений сразу же обращайтесь по номеру 102", - отметили в ведомстве.