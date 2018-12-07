МВД РК предлагает запретить примирение для неоднократно привлекавшихся лиц

Общество
1217
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта timeskz.kz
МВД РК предлагает запретить возможность примирения сторон в отношении лиц, ранее освобождавшихся по аналогичному правонарушению. Об этом в ходе парламентских слушаний по вопросам модернизации правоохранительной деятельности заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Министр напомнил, что на протяжении последних лет было проведено четыре этапа гуманизации уголовного законодательства.

"Не оспаривая в целом политику гуманизации, хотелось бы сказать о проблеме примирительных процедур в отношении лиц, совершающих общеуголовные преступления. В частности, кражи", - отметил глава МВД.

Министр привел статистику, согласно которой правонарушители привлекались к ответственности от 5 до 40 раз и каждый раз освобождались от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

"За десять месяцев текущего года (…) 17 тысяч из 27 тысяч уже один раз освобождались, и снова мы их освобождаем, и они находятся на свободе", - сказал Калмуханбет Касымов.

По мнению главы МВД, существующая возможность освобождения от уголовной ответственности вызывает возмущение граждан.

"Полагаем, что для данной категории лиц, для которой совершение краж является профессиональной деятельностью, в дальнейшем систематическое их освобождение от уголовной ответственности приведет к безнаказанности преступников и возмущению наших граждан. В связи с этим полагаем необходимым установление запрета на примирение сторон в отношении лиц, ранее освобождавшихся от уголовной ответственности по этому же основанию", - отметил министр.

Популярное

Все
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
В акимате определились с названием для нового района Астаны
Поэт от науки
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Соглашение ОПЕК+: Казахстан снова перевыполнил план по добыче нефти
Снимают не сглаз, а ответственность
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Подросток после спора с другом утонул в реке Есиль
Тюремным сроком обернулся словесный конфликт в ночном клубе…
Бесплатные юридические консультации проводят в Астане
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]