МВД РК предлагает запретить примирение для неоднократно привлекавшихся лиц

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МВД РК предлагает запретить возможность примирения сторон в отношении лиц, ранее освобождавшихся по аналогичному правонарушению. Об этом в ходе парламентских слушаний по вопросам модернизации правоохранительной деятельности заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Министр напомнил, что на протяжении последних лет было проведено четыре этапа гуманизации уголовного законодательства.
"Не оспаривая в целом политику гуманизации, хотелось бы сказать о проблеме примирительных процедур в отношении лиц, совершающих общеуголовные преступления. В частности, кражи", - отметил глава МВД.
Министр привел статистику, согласно которой правонарушители привлекались к ответственности от 5 до 40 раз и каждый раз освобождались от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
"За десять месяцев текущего года (…) 17 тысяч из 27 тысяч уже один раз освобождались, и снова мы их освобождаем, и они находятся на свободе", - сказал Калмуханбет Касымов.
По мнению главы МВД, существующая возможность освобождения от уголовной ответственности вызывает возмущение граждан.
"Полагаем, что для данной категории лиц, для которой совершение краж является профессиональной деятельностью, в дальнейшем систематическое их освобождение от уголовной ответственности приведет к безнаказанности преступников и возмущению наших граждан. В связи с этим полагаем необходимым установление запрета на примирение сторон в отношении лиц, ранее освобождавшихся от уголовной ответственности по этому же основанию", - отметил министр.