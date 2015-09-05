МВФ: Казахстан на правильном пути

По завершении поездки он сделал заявление, в котором выразил удовлетворение предоставившейся возможностью посетить Астану и встретиться с Премьер-Министром Каримом Масимовым, председателем Национального банка Кайратом Келимбетовым, другими высокопоставленными руководителями. Как отмечено в заявлении, во время состоявшихся встреч удалось обсудить множество злободневных вопросов, касающихся принятия необходимых мер для преодоления будущих потрясений, с большой вероятностью ожидающих мировую экономику. При этом представитель МВФ отметил: большое впечатление на него произвела решимость официальных органов Казахстана принимать меры, необходимые для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности. «В связи с этим мы приветствуем недавнее решение Национального банка РК о переходе на плавающий курс тенге, – говорится в заявлении М. Ахмеда. – Повышение гибкости обменного курса наряду с введением новых инструментов денежно-кредитной политики уменьшит давление на буферные резервы, которые за последние два года выросли... В связи с этим введена новая эффективная директивная процентная ставка, основанная на операциях на открытом рынке. Мы согласились с важностью укрепления надзора за банковским сектором и расширения применения мер макропруденциальной политики в целях обеспечения прочности финансового сектора. Мы также обсудили значение четкого и последовательного информирования для закрепления ожиданий в отношении намерений и действий в рамках денежно-кредитной политики. МВФ предоставляет дополнительную техническую помощь для содействия официальным органам в достижении их цели по введению режима таргетирования инфляции в среднесрочной перспективе». Завершая свое заявление, его автор отмечает, что на протяжении многих лет МВФ плодотворно сотрудничает с официальными органами РК и подтверждает готовность и впредь оказывать содействие Казахстану и его народу.
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