Мы будем отслеживать эту ситуацию – Биртанов о казахстанке, которую не выпустили из Китая

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал случай с казахстанкой, которую не пустили на украинский борт из-за поднявшейся у нее температуры, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Министерство иностранных дел держит связь со всеми гражданами Казахстана, которые находятся в КНР и в городе Ухань. Не все пожелали выехать. По мере того, как они изъявляют желание, мы стараемся совместно с другими партнерами их эвакуировать. В данном случае предварительно было заявлено два наших гражданина, но эта стандартная процедура", - сказал Биртанов.
Он отметил, что власти Китая принимают меры для препятствия распространения инфекции в другие регионы и в другие страны.
"Совершенно правильно делают китайские власти, они не выпускают людей с температурой, для того, чтобы защитить других. Наша гражданка осталась там. Разумеется, она будет под наблюдением врачей. Мы будем отслеживать эту ситуацию. Пока у нас нет информации о том, заболела она коронавирусом или нет. В тесном контакте с МИД-ом будем следить за ее и за здоровьем других граждан", - добавил спикер.
Ранее сообщалось о том, что двоих граждан вывезут из Ухани украинским бортом. Однако, из за повышения температуры, одну казахстанку не выпустили из КНР.
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. На конец января 2020 года число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных – до 7 711.
Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной
.
Власти запретили выезд из города Ухань
. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая также усилили контроль
. Позднее Казахстан приостановил
все виды пассажирского транспортного сообщения с Китаем.