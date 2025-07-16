Мы не копируем, мы создаем!

Модернизация
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На заводе ЗИКСТО возводят новый корпус. Инвес­тиционный проект стои­мостью 24 млрд тенге призван усилить позиции Казахстана в железнодорожном машиностроении.

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На 12 тыс. кв. м (фактически несколько футбольных полей) к сентябрю разместится полностью роботизированный цех. Это будет универсальная производственная арена: тут планируется выпускать и пассажирские вагоны, и платформы для автомобилей, и штабные составы.

– Мы не хотим быть привязаны к одному виду продукции. Новый цех подстроится под нужды рынка, – пояснил исполнительный директор производства подвижного состава холдинга Railways Systems KZ Данис Арасланов.

Это будет производство полного цикла, включающее самые разные операции – от резки металла до финального испытания готового вагона. В год планируется выпускать до 3 000 вагонов, 12 тыс. колесных пар. Все – по собственным чертежам.

– Мы не копируем, мы соз­даем. Мы как машиностроительный летописец и одновременно – инженер-конструктор, у которого что ни вагон, то новая отдельная глава, – добавил Данис.

Завод оживает благодаря людям. Уже сейчас здесь трудится более 600 специалистов, после запуска нового корпуса будет 950. Это значит триста новых судеб, профессий, ну и зарплат, конечно…

Сверкают сварочные порталы, гудят шведские плазморезы, монтируются цифровые сборочные комплексы. Машины делают свою часть работы. Но душу в производство вкладывают люди.

Самодостаточность – вот философия нового машинострои­тельного производства. Колес­ные пары, тележки, оси, рамы уже производятся холдингом. Крупное литье пока приходит из России, но и это временно. В Экибастузе строится сталелитейный завод, и уже через год-полтора завод будет полностью независим от внешних поставок.

– Собственное сырье – это как свои корни. Только укоренившись, можно расти вверх, – философски замечает Данис Арас­ланов.

Вагоны – не просто железнодорожные емкости и платформы для доставки. Это средство соединения. С их помощью сое­диняются города, экономики, жизни. Вагоны – это движение. А завод, который их создает, – первоисточник движения.

В планах – запуск новых моделей: вагонов-цистерн, полувагонов, автомобилевозов. Завод готов выпускать до двух тысяч автоплатформ в год.

#Петропавловск #завод #корпус #ЗИКСТО

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