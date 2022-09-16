Колонка обозревателей
Мы становимся лучше?
Елена Левкович

Мне очень нравится, когда люди меняются в лучшую сторону. Я не имею в виду своих, допус­тим, сыновей, которые никогда сами пылесосить или вынести мусор не вызывались, а тут вдруг похватали орудия труда и взяли на себя все обязанности по дому. Я говорю о людях в целом, даже, наверное, правильнее будет сказать – об обществе.

Один из примеров. Иду по заданию в Национальный музей. Кругом деревья, плитка аккуратная, сам музей, напоминающий мне кипенно-белый айсберг со всполохами бирюзовой воды. В общем, торопясь, наслаждаюсь. И тут слышу характерный, исключительно человеческий звук, предвещающий смачный плевок на асфальт. Вся напряг­лась: ну как же так, центр города, так чисто тут, и нате вам – харкнут на всю эту красоту! Ищу источник – молодой человек, руки в брюки, приготовился к постыдному действу. Открываю рот, чтобы устыдить невоспитанного, и тут же его закрываю: парень, как будто опомнившись, поджимает губы и крутит головой по сторонам. И – о, чудо! – добегает до ближайшей мусорной урны.

Честно – я застыла от удивления. И тут же мысленно поблагодарила нововведение: «верблюдов» ведь обещали штрафовать. Что в большей степени подействовало на паренька – мой гневный взгляд, собственное воспитание или боязнь штрафа, я не знаю (хотелось бы верить во второй вариант), но, как бы то ни было, что-то из этого сработало! Казалось бы, мелочь – человек дошел до урны, но мне стало так приятно: маленький, но прогресс.

А еще мне очень приятно, когда я вижу, как меняется, со скрипом, потихоньку, но меняется отношение к уличным животным. В моем детстве, пришедшемся на 90-е, немало насмот­релась на жестокость по отношению к котятам и кутятам. Пару раз к нам во двор (мы жили возле Центрального рынка) заезжали автомашины торговцев, и вместе с мешками своих товаров они безжалостно выкидывали из багажников кульки с совсем еще крошечными щенятами. Кульки плакали, искали маму-собаку. Щенят тут же растаскивали по дворам, кто-то забирал малышей домой, но большинству из этих брошенных хвостиков грозило лишь одно.

Уже позже, подростком идя в школу, институт, я часто по утрам находила во дворе замученных насмерть животных – дворовые дети так «играли». Когда могла, выскакивала даже по ночам на жалобный писк, отбивала животное от мучителей, днем объясняла жестоким детям, что так нельзя, что это преступление. Дети молча смотрели на меня, как на ненормальную, иногда жаловались на меня своим родителям, и тогда приходилось уже отбивать себя от разгневанных мам – да как я смею делать замечания их замечательным отпрыскам!

Сейчас, приезжая к родителям в гости, я вижу уже другую картину (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!). Котят, щенят все так же таскают по дворам, но не с целью скинуть с крыши гаража, а погладить, угостить чем-то. Конечно, такой настрой не у всех, кое-кто по-прежнему готов дать пинка под хвост пробегающей мимо безобидной псине (чаще всего машут ногами взрослые), другие смело тычут палкой в моего пса (и я не против, если собакен даст сдачи). Но все больше тех, кто бежит в магазин за пакетиком корма, кто тащит чис­той водички в плошке для котенка, кто обустраивает «домик» в кустах для щенка. И в нашем дворе я вижу это же: животные не мечутся в испуге при виде людей. А наши соседи, найдя на улице или в подъезде кота, не гонят его прочь и не вызывают отлов, а заводят домой и рассылают по чатам фото: «Кошку никто не терял?» А другие соседи переживают: «Хозяева нашлись?»

Популярное

Все
Любовь к языку как путеводитель
Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Успевший набить оскомину вопрос об эксплуатации незаконно ввезенных иностранных автомобилей, похоже, близится к разрешению
Мы становимся лучше?
Сафуан Шаймерденов остался в народной памяти не только как незаурядный творец, но и как бесстрашный оратор, бросивший вызов «Красной империи»
Экстремальная гонка в горах
Время вперед!.. И назад тоже
Низкий поклон и материнская благодарность
Наградили стражей порядка
Мир глазами репортера
Звезды зажглись на западе!
Спортивные игры для городов
Будущее народа и настоящее
Шоу должно продолжаться
Саранчу не звали в гости
Искусственный художник
Есть вакансии
Языком танца
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК

Читайте также

Колонка обозревателей
Карл у Шынар
Колонка обозревателей
Пожар – это война
Колонка обозревателей
Испорченный праздник
Колонка обозревателей
Уличная торговля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]