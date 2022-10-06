Токаев: Для меня большая честь и ответственность баллотироваться в качестве общего кандидата

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры заявил, что Казахстан вступил в новую политическую эпоху, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы вступили в новую политическую эпоху. 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития. Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие", – сказал Токаев.

По словам президента РК, очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои.



