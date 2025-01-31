Мырзатай Жолдасбеков презентовал книгу «Күндерімнің куәсі» в Астане

Издание в шести томах охватывает период с 1993 по 2018 годы

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книги «Күндерімнің куәсі» Мырзатая Жолдасбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Издание в шести томах – дневниковые записи известного общественного и государственного деятеля, доктора философских наук, профессора – охватывают период с 1993 по 2018 годы. В них затрагиваются вопросы формирования и развития международных отношений, принятие важных исторических решений в интересах страны, вклад в развитие истории, культуры, искусства, литературы, традиций, науки и образования Казахстана, социально-экономическое положение страны, а также размышления о нравственности и национальном воспитании.

Во время презентации было зачитано поздравительное письмо от имени министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Ваш шеститомный сборник – значительный вклад в познание истории нашей независимой страны, в оценку национальных ценностей и расширение духовного мира. Этот труд является не только отражением Вашего жизненного пути, но и ценным наследием, обогащающим историю и духовное достояние всего казахского народа. Уверена, что Ваши книги станут ориентиром для будущих поколений, помогая понять сущность национального духа и доблести», – говорится в письме главы министерства.

В презентации приняли участие известные общественные и государственные деятели, писатели, поэты, представители СМИ, журналисты и читатели библиотеки.