Почти на 20% снизился уровень долларовых депозитов в РК

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За январь-октябрь текущего года чистая прибыль банков превысила 2 трлн тенге, что на 18,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Депозиты резидентов в депозитных организациях в октябре 2024 года увеличились на 3,1% до 37,9 трлн тенге. В основном, в результате увеличения депозитов в тенге на 3,1% или 901 млрд тенге до 29,8 трлн тенге. Валютные депозиты увеличились на 2,9% или 229 млрд тенге до 8,1 млрд тенге, в т.ч. за счет переоценки на фоне ослабления национальной валюты к доллару США на 1,5%. Уровень долларизации депозитов продолжает снижение, составив на 1 ноября 21,3%. Для сравнения, в октябре 2023 года – 24,5%.

Депозиты юрлиц в октябре 2024 года увеличились на 4,7% до 16,9 трлн тенге. В основном, в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 4,6% до 12,8 трлн тенге. Депозиты физлиц выросли на 1,8% до 20,9 трлн тенге.

Кредиты экономике, выданные БВУ, за октябрь 2024 года увеличились на 1,3% до 31,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 14,3%).

Кредиты субъектам бизнеса за октябрь выросли на 0,3% до 12,1 трлн тенге. Кредиты ИП за октябрь выросли на 2,6% до 2,1 трлн тенге (с начала года рост – на 37,7%).

В отраслевой разбивке в октябре рост кредитов бизнесу наблюдается в отраслях промышленности на 1,1% до 4,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 18,7%), торговле – на 0,7% до 3,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,0%) и прочих отраслях услуг на 1,3% до 3 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 1,9%).

Ипотечный портфель банков по итогам октября вырос на 1,4% до 5,9 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 10 месяцев 2024 года составила порядка 1,6 трлн тенге, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За январь-октябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 2,1 трлн тенге, что на 18,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Отмечается, что собственный капитал банков в октябре 2024 года увеличился на 2,4% до 8,4 трлн тенге.