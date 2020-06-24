На 20% выросло число случаев домашнего насилия во время карантина в Казахстане

В период карантина в Казахстане число случаев домашнего насилия выросло на 20%. Об этом на круглом столе, посвященном теме бытового насилия сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Печально, но факт – эта мировая проблема с каждым годом актуализируется и в нашем обществе. С началом эпидемии и введением жестких карантинных мер кривая статистики домашнего насилия сделала на 20% скачок вверх. Конечно, это не может нас не беспокоить, тем более тема домашнего насилия вызывает широкий общественный резонанс. Ежедневно в СМИ и в социальных сетях мы наблюдаем истории жутких семейных конфликтов, которые нередко заканчиваются трагедией и дети остаются сиротами", – сказала Балаева.
Министр отметила, что сегодня решением этого вопроса государство занимается на системной основе.
"К примеру, для обеспечения безопасности жертв семейных дебоширов с начала пандемии вынесено почти 37 тысяч защитных предписаний и более 5 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Понятно, что здесь только правовых мер недостаточно, нужна системная общественная работа и всеобщие усилия – НПО, экспертное сообщество, профессиональные психологи, группы поддержки и все, кому не безразлично чужое семейное счастье. У нас их в стране немало, и многие не только активно занимаются и оказывают поддержку жертвам бытового насилия, но и выходят с реальными предложениями по их улучшению", – подчеркнула она.
По ее словам, в настоящее время в Мажилисе активно обсуждаются предложения по совершенствованию законодательства по вопросам противодействия семейно-бытовому насилию.
"Сегодня среди членов рабочей группы присутствуют депутаты. Уверена, что получится очень содержательный и конструктивный диалог", – заключила Аида Балаева.
Отметим, что тысячи женщин
получили защитные предписания в Казахстане с начала года.