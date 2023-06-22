На 300 млн долларов увеличит Казахстан экспорт продукции в Азербайджан

Фото пресс-службы Правительства РК

В ходе своего официального визита в Баку глава Кабмина Казахстана Алихан Смаилов встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в таких сферах, как торговля, транспорт и логистика, энергетика и сельское хозяйство. Кроме того, были рассмотрены планы по реализации совместных IT-проектов и культурно-гуманитарных инициатив, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Правительство Казахстана готово продолжать активную совместную работу по практической реализации задач, поставленных на высшем уровне. В частности, для доведения объемов взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшее время Казахстан готов нарастить свои поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на сумму свыше 300 млн долларов», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер, страны активно взаимодействуют и в транспортно-логистической сфере. В данном направлении ключевую роль играет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, перевозки грузов по которому с начала года уже превысили 1 млн тонн, увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем в рамках устранения «узких» мест на маршруте на казахстанском участке ведется реализация таких крупных проектов, как строительство 2-х ж/д путей на участке Достык - Мойынты, контейнерного хаба в порту Актау и обводной ж/д линии станции Алматы.

«Нам удалось сократить время транзита по территории Казахстана в 2 раза - с 12 до 6 дней, к концу года мы нацелены на его снижение до 5 дней», — сказал Алихан Смаилов, обозначив важность аналогичной работы на азербайджанском участке маршрута.

Глава Правительства также подчеркнул значимость совместных мер по цифровизации Среднего коридора, что позволит существенно повысить прозрачность и скорость прохождения грузов.

Со своей стороны премьер-министр Али Асадов отметил, что за прошедшие годы отношения между странами выросли до уровня стратегического партнерства и приезд представительной казахстанской делегации свидетельствует о намерении достичь реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств.

«Прошлый год ознаменован высокими темпами наших двусторонних торгово-экономических отношений. Рост составил более чем в 4,5 раза. Надеемся, что темпы и объемы этого года будут соответствовать этим показателям и динамика будет восходящей», — сказал Али Асадов.

Он добавил, что также активно развивается сотрудничество в нефтегазовой и транзитно-логистической сферах, в частности, отмечается высокая динамика роста железнодорожных перевозок и транзита в целом.