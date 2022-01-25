На 300 млн тенге ограбили ломбард в Кызылорде

В Кызылорде задержали подозреваемых в дерзкой краже золотых изделий во время последних беспорядков, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По версии следствия, двое мужчин унесли из ломбарда украшения, находившиеся в залоге, почти на 300 миллионов тенге.
– Пятого января в ходе массовых беспорядков из учреждения «Ломбард» в городе Кызылорде похищены золотые изделия, по предварительным данным, на 300 миллионов тенге, – сообщили в департаменте полиции Кызылординской области. – По этому факту зарегистрировано уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере, и на данный момент задержаны двое подозреваемых в ней мужчин. Оба – жители города Кызылорды. Задержанные находятся в ИВС.
Отметим, в Кызылорде мародеры тогда повредили и разграбили автозаправочные станции «Компас», «Синойл», «Газ энерджи», несколько торговых домов, ломбард, разбили терминалы банков второго уровня. Десятки предпринимателей заявили о нанесенном им ущербе.
– Разрабатываются соответствующие документы для определения фактических затрат на все заявленные объекты предпринимательства, – рассказал руководитель областного управления предпринимательства и туризма Фердоуси Кожабергенов. – Далее они предоставляются специальной комиссии, возмещение затрат будет производиться в рамках алгоритма, утвержденного в стране.