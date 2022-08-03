Фото: ДП Алматы
Происшествия
35 млн тенге потеряли на "дешевых продуктах" жители Алматы

33-летняя алматинка обманула горожан на 35 миллионов тенге, обещая им дешевые продукты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

В Алматы по подозрению в мошенничестве (часть 3 статьи 190 УК РК) задержана гражданка Я. 1989 года рождения.

«Установлено, что женщина под предлогом предоставления продуктов питания по цене ниже рыночной получала крупные суммы. На данный момент материальный ущерб составляет более 35 миллионов тенге, – рассказали в Департаменте полиции Алматы.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причастности ее к аналогичным эпизодам, совершенным на территории города.

 

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