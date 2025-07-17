Жительница Костаная получила 4 года лишения свободы за мошенничество — под предлогом организации модельной поездки в Турцию она собрала деньги у родителей десяти несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Используя банковский счет, открытый на имя индивидуального предпринимателя, для заключения фиктивных договоров, она представлялась официальным представителем турецкого агентства и предлагала жителям Костаная посреднические услуги по организации поездки детей на обучение и участие в конкурсах.

На встрече в конференц-зале одного из бизнес-центров Костаная она заявила родителям 10 несовершеннолетних моделей, что берёт на себя обязательства по покупке авиабилетов и бронированию гостиниц в городе Каппадокия, Турция. Активно агитируя и склоняя родителей к участию в поездке, она обещала существенные скидки на авиаперелёт и проживание в случае группового вылета. Также она озвучила детали поездки, назвала стоимость, передала якобы «контактные данные куратора».

Введенные в заблуждение родители перевели на указанный ею счет по 300 евро за каждого ребенка. В результате преступных действий мошенница завладела более 8 млн тенге. Получив деньги, она скрылась. При этом у нее не было намерений исполнять обещания: она не имела лицензии на туристическую деятельность, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, не состояла в трудовых отношениях с модельными агентствами и не имела полномочий их представлять.

По прибытии в Астану пострадавшие поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в правоохранительные органы.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденной, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.