На Алаколе туристов унесло ветром на катамаране

Они спасены, это произошло в области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

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Поездка на катамаране едва не обернулась трагедией для трёх граждан. Туристы, отплыв далеко от побережья озера Алаколь, из-за усиления ветра не смогли добраться до берега самостоятельно.

На помощь пришли спасатели оперативно-спасательного отряда, которые доставили их на берег. В медицинской помощи не нуждались.

В Туркестанской области спасен мужчина. В ходе патрулирования побережья реки Сырдарья Шадринского района из воды вытащили мужчину 1987 г.р., который начал тонуть в 40 метрах от берега. В настоящее время состояние спасенного стабильное, в медицинской помощи не нуждается.