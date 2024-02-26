На АО «Богатырь-Көмір» приостановлена подача воды

Происшествия
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Роза Мустафина

При этом производство для добычи угля не пострадало, для этого вода не требуется. Для хозяйственных нужд предприятия производится подвоз воды, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Павлодарской области

Между тем, акимат Баянаульского района Павлодарской области на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принял решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин.

Работы на месте повреждения на трубопроводе подачи холодного водоснабжения d 1020 мм в поселке ведутся несколько дней.
Как рассказали в акимате Павлодарской области, задействованы 143 человека и 60 единиц специализированной техники. 

Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производиться отогрев трубопровода парогенераторами, - сообщили в облакимате.

На пяти участках ведется отогрев грунта вокруг трубы автомобильными углем и деревянными шпалами. Всего за эти дни отогрели около 4,1 км трубопровода. 

Подача водоснабжения в поселок Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды - 250 м3 в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Обеспечивается постоянное пополнение резервуара. 

Напомним, в поселке Майкаин Павлодарской области 21 февраля произошло повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения. Участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП «Горводоканал г. Экибастуз».

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