На АО «Богатырь-Көмір» приостановлена подача воды

При этом производство для добычи угля не пострадало, для этого вода не требуется. Для хозяйственных нужд предприятия производится подвоз воды, передает корреспондент Kazpravda.kz
Между тем, акимат Баянаульского района Павлодарской области на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принял решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин.
Работы на месте повреждения на трубопроводе подачи холодного водоснабжения d 1020 мм в поселке ведутся несколько дней.
Как рассказали в акимате Павлодарской области, задействованы 143 человека и 60 единиц специализированной техники.
Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производиться отогрев трубопровода парогенераторами, - сообщили в облакимате.
На пяти участках ведется отогрев грунта вокруг трубы автомобильными углем и деревянными шпалами. Всего за эти дни отогрели около 4,1 км трубопровода.
Подача водоснабжения в поселок Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды - 250 м3 в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Обеспечивается постоянное пополнение резервуара.
Напомним, в поселке Майкаин Павлодарской области 21 февраля произошло повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения. Участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП «Горводоканал г. Экибастуз».