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На арене – палуаны
Юрий ЛИФИНЦЕВ
В отдельном гостевом секторе перипетии жарких схваток обсуждали ветераны казахской национальной борьбы, прославленные наставники. После двух – трех поединков нарядные девушки из наградной команды с подарками поднимались то к убеленным сединой аксакалам, то к излучающим здоровый дух богатырям. Их называли по именам, и зрители взрывались громом оваций: по всему было видно, что этих учителей и спортсменов-профессионалов в Алматы отлично знают, любят и уважают. И есть за что. В последние годы қазақ күресі получила поистине массовое развитие в нашей стране, уверенно пробила себе дорогу на мировую арену, подняла имидж страны в глазах международной борцовской общественности.

По информации организаторов алматинского городского отборочного турнира "Қазақстан барысы", в предварительных состязаниях, состоявшихся в районах, приняли участие более 200 атлетов. 16 сильнейших из них (по два призера районных первенств) вышли на арену цирка. Победителю гарантировался приз в миллион тенге, серебряному медалисту – 500 тыс. тенге, занявшему третье место – 300 тыс. тенге. Но не думаю, что кто-то из спортсменов, выходя на поединки, думал о деньгах. На кону были два приза и покруче миллиона – путевки на пятый республиканский финал борцовского конкурса "Қазақстан барысы".

Немногие из участников городского отбора уже выступали в столице, имели там шанс подняться на пьедестал почета. В предстартовом пресс-релизе были названы три борца, имевшие опыт выступлений в республиканском финале: мастер спорта по дзюдо Арс­лан Абдамит, серебряный призер мирового первенства по дзюдо среди молодежи Виктор Демьяненко и мастер спорта по казак куреси Бахыт Исмагулов.
Демьяненко уверенно победил в 1/8 финала, но при исполнении последнего броска вновь повредил травмированный ранее палец. Мы сидели рядом с медицинским столиком, видели, как оказывается помощь спортсмену, и уже знали, что в полуфинале Виктор выступить не сможет. Но когда на ковер вышел его следующий соперник, а Демьяненко все не было, зрители принялись скандировать имя Виктора. И это продолжалось до тех пор, пока диктор не объявил о невозможности проведения им дальнейших схваток.

Призерами турнира стали Максат Кикимов (Наурызбайский район), в финале уложивший на лопатки Бахыта Исмагулова (Алатауский район). Третье место занял Жайдар Сайлаубаев (Турксибский район). Кикимов и Исмагулов будут представлять Алматы на финале республиканского конкурса, который пройдет в Астане в начале июля.

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