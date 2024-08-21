На археологическом комплексе провели уборку

Как рассказали в областном филиале партии «Amanat», предварительно активисты прошли по местности, определили больше десяти проблемных участков. Всего в субботнике приняли участие почти 70 человек. Энтузиасты очистили сопки от стекла, пакетов, бутылок, стаканчиков...

– Акбаур посещают не только наши соотечественники, но и зарубежные туристы, – отметил поддержавший акцию известный археолог Зейнолла Самашев. – Важно сохранять здесь чистоту и порядок, чтобы у всех гостей осталось самое приятное впечатление.

В акции приняли участие и ребята из отрядов «Жасыл ел». По словам представителя районного молодежного ресурсного центра Бауыржана Бейгалиева, на протяжении всего лета активисты приводили в порядок популярные места отдыха на Дубыгалинском озере, Шыбындыколе, Сибинах. В целом движение «Таза Қазақстан» помогает сохранять красоту восточноказахстанской природы и одновременно воспитывает у молодых людей экологическое сознание.

Акбаур – это древний комп­лекс эпохи бронзы, известный наскальными рисунками. В пос­ледние годы в ходе раскопок на территории памятника археологи во главе с Зейноллой Самашевым обнаружили следы оседлых поселений разных эпох – от древности до нового времени.