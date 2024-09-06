На финишной прямой

Два дня осталось до начала грандиозных состязаний номадов. По словам заместителя руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Аблая Кондыбаева, для спортсменов, зрителей, а также животных созданы необходимые условия. Иностранным гостям, подавшим заявки на участие в конноспортивных состязаниях, предоставят 300 лучших тулпаров. Об этом спикер сообщил во время брифинга в СЦК.

Для нашей страны проведение Всемирных игр кочевников – знаменательное событие. К организации этого мероприятия подошли заранее. Была проведена большая работа по приглашению именитых журналистов и блогеров, у которых охват аудитории составляет свыше миллиона подписчиков. Освещать игры приедут представители СМИ из 64 стран.

– На 5-е Всемирные игры кочевников приедут 2 430 участников из 89 стран, – сказал Аблай Кондыбаев. – Программа будет состоять из научной и культурных частей, первая из которых запланирована на 9–11 сентября. В ней примут участие, к примеру, гости из Турции, Китая, России, США, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании, Южной Кореи, Монголии. Культурная программа стартует в этноауле 7 сентября. Там каждый из регионов представит по три юрты, в которых будет размещена интересная и познавательная информация, в том числе и из сферы туризма. В день открытия внимание будет обращено на представителей из Актюбинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Торжественная церемония открытия игр пройдет 8 сентября на стадионе «Астана Арена», а закрытия – 13 сентября. Бюджет мероприятия – 5,7 млрд тенге. Основные статьи расходов: проживание, питание и транспортировка прибывающих гостей. Ранее в дирекции сообщали, что будет задействовано более 300 единиц транспорта. Развернут медицинский штаб: 150 врачей и 23 ветеринара.

На состязаниях будет разыграно 97 комплектов медалей. Организаторы отмечают, что наши спортсмены должны показать неплохие результаты по всем видам спорта, в особенности по қазақ күресі, поскольку соревнования пройдут по 16 весовым категориям.

Всю информацию о графике проведения игр можно будет получить, позвонив по короткому номеру 1355.