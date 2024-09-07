На Карачаганаке запущен пятый компрессор обратной закачки газа

Нефть и Газ
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Проект является частью продолжающейся модернизации и расширения инфраструктуры месторождения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнерго

6 сентября 2024 года вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов принял участие в церемонии запуска 5-го компрессора обратной закачки газа на месторождении Карачаганак.

Этот значимый проект является частью продолжающейся модернизации и расширения инфраструктуры месторождения.

Месторождение Карачаганак - одно из крупнейших в мире по добыче нефти и газа. Введение в эксплуатацию нового компрессора позволит увеличить объемы закачки газа обратно в пласт, что способствует поддержанию уровня добычи и повышению эффективности работы месторождения.

#газ #нефть #Карачаганак

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