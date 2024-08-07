На каждого казахстанца приходятся почти 200 000 тенге «живых» денег – АФК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за 1 полугодие 2024 года, передает Kazpravda.kz

По данным центра, прирост объёма безналичных транзакций упал в три раза на фоне замедления одной из ключевых отраслей экономики — торговли (до 3,9% с 10,4% за 6М23) и общего уровня ВВП (до 3,3% с 5,3% за 6М23).

В первом полугодии прирост составил 15,0% (г/г) в сравнении с показателем в 44,0% за аналогичный период 2023 года. Отметим, в абсолютном выражении объём безналичных транзакций вырос с 63,1 трлн тенге до ₸72,6 трлн тенге.

При этом темпы изъятия наличности из банкоматов, наоборот, возросли с 3,4% до 11,1%. Так, в первом полугодии казахстанцы изъяли из банкоматов 11,9 трлн тенге против с 10,7 трлн тенге в аналогичном периоде прошлого года (+1,2 трлн тенге).

Рост популярности «живых» денег в стране, как полагают аналитики, может являться, в том числе, результатом информационных мер по фискализации P2P-переводов, предстоящей необходимости всеобщего декларирования за текущий год.

Объём наличности в обращении (M0), денег вне банковской системы, рос намного быстрее, чем за аналогичный период 2023 года (+12,1% г/г vs 7,1%), и составил ₸3,9 трлн. То есть, в среднем на каждого казахстанца приходятся почти 200 тыс. тенге наличности (=194,2 тыс.).

На фоне вышесказанного доля безналичных транзакций особо не изменилась за год: 85,9% против 85,5% на начало июля 2023 года. При этом сильное падение проникновения «безнала» в отдельных регионах может быть обусловлено статистическим уточнением.

Международные карточки имели большее распространение, нежели локальные. Количество платежных карт международных систем выросло до 52,3 млн (+5,8 млн или 12,4%), а локальных — до 25,8 млн (+2,3 млн или 9,7%)., что привело к умеренной ребалансировке их долей на рынке.

Среди тенденций в способах осуществления безналичных транзакций эксперты отметили снижение доли интернет-платежей (с 82,8 до 80,0%) и оплат через POS-терминал (с 13,6% до 9,9%), но стремительный рост QR-оплаты (с 3,6% до 10,0%).

В абсолютном выражении QR-оплаты (7,3 трлн тенге) впервые превысили объёмы оплат через POS-терминал (7,2 трлн тенге) и сохраняют значительный потенциал дальнейшего роста, как ввиду простоты, удобства и экономии, так и планов по внедрению единого QR-кода для оплат.

Напомним, что единый QR-код для всех банков планируется внедрить к началу следующего года.