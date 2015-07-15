На ковер вызываются...

Свежий выпуск
538
Юрий МАКАРОВ
Официальные источники пока не оглашают составы наших команд, но в соцсетях появилась информация о том, что главный тренер сборной РК по вольной борьбе Сергей Белоглазов склонен дать шанс отличиться Расулу Калиеву и Артасу Санаа (весовая категория до 57 кг), Даулету Ниязбекову, Елдосу Абикенову и Нурлану Тургану (61 кг), Мейиржану Аширову, Саятбеку Окасову и Даурену Жумагазиеву (65 кг), Нурлану Бекжанову и Азамату Омиржанову (70 кг), Жигеру Закирову, Акжуреку Танатарову, Галымжану Усурбаеву и Болату Сакаеву (74 кг), Аслану Кахидзе, Есболату Нуржумбаеву, Азамату Даулетбекову и Адилету Давлунбаеву (86 кг), Мамеду Ибрагимову и Алихану Джумаеву (97 кг), Даулету Шабанбаю (120 кг).

Гран-при Испании
В Мадриде завершился международный турнир «Гран-при Испании» по греко-римской, вольной и женской борьбе. Наша страна на нем была представлена только в женских состязаниях, на ковер вышли десять опытнейших спортсменок РК. И только одной из них – Гузель Манюровой – довелось подняться на пьедестал почета.
В весовой категории 75 кг она поочередно победила американок Кендал Ризинг и Викторию Франциз, испанку Майдер Унда, но в финале уступила канадке Эрике Вэйби.
У Манюровой – серебряная медаль. «Бронзу» получили Майдер Унда (Испания) и Кьян Шу (Китай). Пятые места в казахстанской сборной заняли Татьяна Аманжол (48 кг), Жулдыз Эшимова (53 кг), Ирина Кисель (55 кг) и Айым Абдильдина (58 кг).

Ведь это наше поле
Футболисты «Астаны» дебютировали в Лиге чемпионов УЕФА.
В первом матче второго отборочного раунда они встретились в Мариборе (Словения) с одноименной командой. Судьба поединка решилась уже на 5-й минуте игры, когда защитник «Марибора» Марко Шулер после подачи углового ударом головой забил как потом оказалось единственный мяч в ворота гостей – 1:0.
В ходе встречи соперники имели не так уж много выгодных моментов, которые не использовали, игра прошла без заметного преимущества какой-либо стороны. По общему мнению специалистов, «Марибор» вполне проходимая для «Астаны» команда, в ответном поединке 22 июля на «Астана-арене» чемпиону Казахстана предстоит как раз это и доказать.

Титул нужно защищать
В октябре прошлого года в Алматы мини-футбольный клуб «Кайрат», одержав победу в Суперкубке мира, стал сильнейшим на планете. В скором времени нашим игрокам предстоит защита высокого титула на клубном чемпионате мира, который пройдет в бразильском городе Эрешин (31 августа – 4 сентября). На днях стало известно расписание игр участников этих соревнований.
В отличие от прошлогоднего турнира, когда соперники сначала проводили полуфинальные матчи, а затем встречались в решающих поединках, нынче подопечным главного тренера «Кайрата» Какау предстоит сыграть по круговой системе четыре матча подряд.
31 августа они проведут, пожалуй, решающий поединок – против хозяев площадки – команды «Атлантико Эрешин» (Бразилия). Затем соперниками двукратных победителей Кубка УЕФА станут команды «Миср Лел Макаса» (Египет, 2 сентября), «Торонто» (Канада, 3 сентября) и «Дафра» (Объединенные Арабские Эмираты, 4 сентября).

Популярное

Все
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
В бане мыли миллионы
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»
Примером стали шахтеры-тысячники
Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку
Когда в молоко попал финик: в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку
Если вода не поднимается – это уже хорошо
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ
В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций
Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве
О транспорте, исторической памяти и работе журналистов
В ФРГ арестовали членов международной банды контрабандистов
Глава МЧС высказался о неготовности госорганов к борьбе с природными пожарами
Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадминтону
Вода в Тоболе в приграничном с Казахстаном Кургане поднялась почти до одного метра
Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане
Грузовые перевозки между Казахстаном и Турцией будут упрощены
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Психологи показали простой способ побороть гнев
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Кокшетауский «Арлан» стал победителем первенства Казахстана…
Люди, ставшие жертвами стихии, получат поддержку
Рукодельницы-волонтеры украшают столичные парки в технике я…
Рукописи Каныша Сатпаева представили в Национальной библиот…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]