На ковер вызываются... Свежий выпуск 538 Юрий МАКАРОВ

Официальные источники пока не оглашают составы наших команд, но в соцсетях появилась информация о том, что главный тренер сборной РК по вольной борьбе Сергей Белоглазов склонен дать шанс отличиться Расулу Калиеву и Артасу Санаа (весовая категория до 57 кг), Даулету Ниязбекову, Елдосу Абикенову и Нурлану Тургану (61 кг), Мейиржану Аширову, Саятбеку Окасову и Даурену Жумагазиеву (65 кг), Нурлану Бекжанову и Азамату Омиржанову (70 кг), Жигеру Закирову, Акжуреку Танатарову, Галымжану Усурбаеву и Болату Сакаеву (74 кг), Аслану Кахидзе, Есболату Нуржумбаеву, Азамату Даулетбекову и Адилету Давлунбаеву (86 кг), Мамеду Ибрагимову и Алихану Джумаеву (97 кг), Даулету Шабанбаю (120 кг).



Гран-при Испании

В Мадриде завершился международный турнир «Гран-при Испании» по греко-римской, вольной и женской борьбе. Наша страна на нем была представлена только в женских состязаниях, на ковер вышли десять опытнейших спортсменок РК. И только одной из них – Гузель Манюровой – довелось подняться на пьедестал почета.

В весовой категории 75 кг она поочередно победила американок Кендал Ризинг и Викторию Франциз, испанку Майдер Унда, но в финале уступила канадке Эрике Вэйби.

У Манюровой – серебряная медаль. «Бронзу» получили Майдер Унда (Испания) и Кьян Шу (Китай). Пятые места в казахстанской сборной заняли Татьяна Аманжол (48 кг), Жулдыз Эшимова (53 кг), Ирина Кисель (55 кг) и Айым Абдильдина (58 кг).



Ведь это наше поле

Футболисты «Астаны» дебютировали в Лиге чемпионов УЕФА.

В первом матче второго отборочного раунда они встретились в Мариборе (Словения) с одноименной командой. Судьба поединка решилась уже на 5-й минуте игры, когда защитник «Марибора» Марко Шулер после подачи углового ударом головой забил как потом оказалось единственный мяч в ворота гостей – 1:0.

В ходе встречи соперники имели не так уж много выгодных моментов, которые не использовали, игра прошла без заметного преимущества какой-либо стороны. По общему мнению специалистов, «Марибор» вполне проходимая для «Астаны» команда, в ответном поединке 22 июля на «Астана-арене» чемпиону Казахстана предстоит как раз это и доказать.



Титул нужно защищать

В октябре прошлого года в Алматы мини-футбольный клуб «Кайрат», одержав победу в Суперкубке мира, стал сильнейшим на планете. В скором времени нашим игрокам предстоит защита высокого титула на клубном чемпионате мира, который пройдет в бразильском городе Эрешин (31 августа – 4 сентября). На днях стало известно расписание игр участников этих соревнований.

В отличие от прошлогоднего турнира, когда соперники сначала проводили полуфинальные матчи, а затем встречались в решающих поединках, нынче подопечным главного тренера «Кайрата» Какау предстоит сыграть по круговой системе четыре матча подряд.

31 августа они проведут, пожалуй, решающий поединок – против хозяев площадки – команды «Атлантико Эрешин» (Бразилия). Затем соперниками двукратных победителей Кубка УЕФА станут команды «Миср Лел Макаса» (Египет, 2 сентября), «Торонто» (Канада, 3 сентября) и «Дафра» (Объединенные Арабские Эмираты, 4 сентября).



