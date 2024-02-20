На ковре – бойцы Нацгвардии

Первенство по данному виду борьбы среди бойцов Нацгвардии проводится впервые. Главная цель соревнований – повышение физической подготовки и спортивного мастерства военнослужащих, а также пропаганда здорового образа жизни. В чемпионате приняли участие свыше сорока спортсменов из Актау, Актобе, Атырау, Жанаозена и Уральска. Бойцы соревновались в семи весовых категориях. Среди участников были и чемпионы страны, причем некоторые завоевывали этот титул несколько раз.

По итогам соревнований первое место заняла команда воинской части 6655 из Актобе, на втором – команда воинской части 5517 из Уральска, а третье место у спортсменов воинской части 5548 из Жанаозена. Победители первенства примут участие в чемпионате Национальной гвардии РК по қазақша күрес, который пройдет в марте в Семее.