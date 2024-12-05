На Кубе снова полный блэкаут

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На Кубе полностью пропало электричество из-за отключения ТЭЦ. Об этом 4 декабря заявили в министерстве энергетики и горной промышленности страны в соцсетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гуитераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — написано в сообщении.

Как уточнил новостной портал Cubadebate, блэкаут произошел после срабатывания автоматики на теплоэлектростанции в провинции Матансас. Восстановительные работы начались сразу же после отключения.