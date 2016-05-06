На модном подиуме – школяры

1997
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Фото Б.Бузина
– Цель показа – донести до казахстанцев, что школьная форма Made in Kazakhstan – это современно, качественно, удобно и доступно по цене, – говорит арт-директор Академии моды «Сымбат» кандидат искусствоведения Балнур Асанова.
– Наш холдинг – это многопрофильное производство, состоящее из двух подразделений, – говорит она. – Первое – учебное заведение. В него входят: колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура. Второе – большие производственные площади по производству одежды, включая академию дизайна и технологий.

Компания охватывает широкий сегмент рынка. Она более 20 лет разрабатывает и изготавливает школьную форму, участвует в тендерах, занимается индивидуальным пошивом, создает эксклюзивную одежду. В том числе и в национальном стиле. Два раза в год отшивается коллекция для Недели моды в Москве, и не только.

572bf5d2876711462498770.jpeg

572bf5d9b86c41462498777.jpeg

Известный дизайнер отметила, что школьную форму разрабатывали профессионалы, которые не уступают своим зарубежным коллегам. Они подходят к своей работе с любовью и заботой о детях. Созданию коллекции предшествовала большая научная работа, в которую были вовлечены студенты академии. Вместе с педагогами они провели серьезное аналитическое исследование. В ходе антропологических исследований был полностью сделан размерный ряд по детям, живущим в Казахстане. Изучалась и ценовая политика школьной формы. Специалисты выяснили, что ее цена в нашей стране колеблется от 9 до 49 тыс. тенге. Весь комплект школьной формы, которую предлагает отечественный производитель, варьируется от 16 до 19 тыс. тенге.
– Мы тоже умеем прекрасно шить, – считает кандидат искусствоведения. – У нас уникальный коллектив. Мы даем работу матерям-одиночкам, создаем рабочие места. Наши работницы держатся за свои рабочие места. Мы растим кадры. Из швей вырастают конструкторы.

В компании работают около 200 человек, среди них есть специалисты с 35-летним стажем в профессии. Они не только имеют опыт работы на рынке, но и всегда находятся в творческом поиске. По словам арт-директора академии, при конструировании и изготовлении лекал дизайнеры прежде всего опирались на собственные размерные признаки.

572bf5ebdaa9c1462498795.jpeg

– Мы не покупаем зарубежные лекала. Мы строим их сами с нуля, – говорит руководитель коллектива. – У нас слишком долгий путь к деньгам. Мы не предприниматели – мы производственники. Я не менее трех раз в год выезжаю на различные выставки, показы, изучаю новые тенденции. Наши модельеры в курсе всех современных трендов. При создании изделий просчитываем все на год-два вперед. Мы исходим из того, что школьная форма должна быть модной, прак­тичной, удобной и красивой. Мы производим хорошую по качеству и конкурентоспособную по цене школьную форму, а специалисты придерживаются строгих правил при выборе тканей. Ткань должна быть из натуральных волокон, в которой ребенок чувствует себя комфортно.

Модельеры предлагают три ассортимента ткани. При этом учитываются климатические условия нашей страны. К примеру, для южного региона используется более тонкая ткань. Для северных областей отдается предпочтение трикотажным тканям с большим содержанием шерсти. Но выбор – это право покупателя. Школьницам шьют более 70 моделей блузок, более 40 фасонов юбок. Предлагаются сарафаны, пиджаки, жилеты. Они все разные, на любой вкус. И дети сегодня могут одеваться в школу модно и красиво.

572bf5f7bef7a1462498807.jpeg

Руководитель компании не скрывает, что с первых лет рыночной экономики отечественный производитель испытывает огромную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков. Не секрет, что на казахстанский рынок хлынула продукция из разных стран, в частности не всегда качественная, но дешевая китайская продукция.
– Это рыночная экономика. Но мы не раз сталкивались с фактами, когда продукция, завезенная из Китая, продавалась с лейблом «Сделано в Казахстане» под брендом «Сымбат». На самом деле наша форма продается только в нашем фирменном магазине, – сообщила известный дизайнер.

572bf6041e49e1462498820.jpeg

Немаловажно, что цены на оте­чественную продукцию соответствуют сегменту ниже среднего. При этом дизайнер не раз повторяла, что они всегда за здоровую конкуренцию, но не скрывает, что сегодня как никогда нужна поддержка казахстанцев. Поэтому она призывает родителей к более внимательному отношению к отечественному производителю. Не случайно аким Медеуского района Султанбек Макежанов напомнил слова Главы государства о том, что казахстанцы должны выбирать отечественные товары. Он отметил, что Академия моды «Сымбат» известна за пределами страны, что является результатом кропотливой работы всего коллектива. Он вручил коллективу академии благодарственное письмо от имени Председателя партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева за вклад в реализацию Стратегии «Казахстан-2050» и государственной программы «Нұрлы жол».

572bf6183b6021462498840.jpeg

