На обсуждении

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Асель Шаяхмет

В Астане жители района «Сарыарка» приняли участие в общественных слушаниях по проекту Генерального плана столицы до 2035 года.

фото Игоря Бургандинова

Мероприятие проходило в стенах Научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан», где можно было во­очию лицезреть материалы конкретных проектных решений, ознакомиться с презентацией развития города, транспортной инфраструктуры, а также схемой сноса объектов до 2035 года.

Отметим, что жители Сарыаркинского района Астаны охотно делились своими предложениями со специалистами Астанагенплана. И тому есть объяснение: это один из самых густонаселенных районов столицы. Он постоянно растет, а инфраструктура едва поспевает за темпами строительства.

Вопросы касались дополнительных источников водоснабжения, газификации, скверов, возможного строительства художественной галереи, сохранения исторических памятников. Были вопросы и частного характера, например, связанные со сносом какого-то конкретного дома или замены канализационных труб в определенном ЖК.

В ответ на запрос правозащитницы Лаззат Камзе о строительстве мусороперерабатывающего завода директор ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Руслан Жакупов ответил, что уже определены локации для будущих предприятий. А пока функ­ционируют заводы на выезде из столицы по шоссе Алаш. Касательно работы ливневой канализации – проблемы, которую также озвучила выступавший юрист, специалист заверил: «Представительный документ генплана предусмат­ривает мероприятия и в этом направлении».

К слову, обсуждения продолжатся до 25 августа и будут проходить во всех районах Астаны с привлечением жителей столицы.

Напомним, ранее уже проходили предварительные общественные обсуждения по проекту нового Генерального плана Астаны до 2035 года. Тогда было зафиксировано много вопросов и замечаний от горожан. Их внес­ли в протоколы общественных обсуждений.

За прошедший период все замечания и предложения участников общественных обсуждений были рассмотрены. Приняты решения. В итоге возвращены скверы и общественные пространства, приостановлена работа по строительству МЖК, по которым утверждены корректировки ПДП, но еще не начиналось строительство.

#столица #проект #строительство #инфраструктура #слушания #генеральный план

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