Мужчина 16 лет находился в розыске, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Гражданин Словакии, которого объявили в розыск в 2010 году, арестован на зимней Олимпиаде в Италии, сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию.

По данным источника, 44-летнего мужчину арестовали во вторник по прибытии в Милан для посещения матча олимпийского хоккейного турнира между сборными Словакии и Финляндии (4:1).

Ордер на его арест был выдан итальянской прокуратурой 16 лет назад по делу о серии краж в магазинах, за которые его заочно приговорили к 11 месяцам и семи дням тюремного заключения.

Полиция выследила и задержала болельщика после того, как он заселился в гостевой дом на окраине Милана, и доставила его в центральную тюрьму "Сан-Витторе".