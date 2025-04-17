– Медиафорум в Астане – прекрас­ная возможность встретиться и обсудить дальнейшие перспективы эффективного сотрудничества.

Страны Цент­ральной Азии – это единый регион, объединенный глубокими историческими, языковыми, культурными, религиозными и ментальными связями. Общая история и культурное наследие наших стран сегодня служат прочной основой для воспитания молодежи, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами.

Вопросы информационного взаимодействия стран Центральной Азии с течением времени не теряют своей актуальности. Качественное информационное обеспечение является условием успешного развития интеграционных процессов, сближения государств на взаимовыгодной основе.

В современном мире информационная среда, особенно интернет-пространство, оказывает огромное влияние на общест­венное сознание. ...При формировании информационного пространства каждому, кто влияет на общественное мнение, важно нести в своих сообщениях идеи терпимости, взаимного уважения и единства. Это особенно актуально для воспитания молодого поколения в духе толерантности и межэтнического взаимо­понимания.

Средства массовой информации, блогеры и общественные деятели, распространяя просветительский контент, должны с уважением и вниманием относиться к культурным и историческим особеннос­тям народов Центральной Азии.

Мы надеемся, что все озвученные на форуме в Астане инициативы, предложения и замечания будут тщательно изучены, проанализированы и реализованы. Мы верим, что принимаемые здесь решения и намеченные планы послужат дальнейшему продвижению нашего сотрудничества. Кыргызстан в свою очередь как неотъемлемая часть Центральной Азии и в дальнейшем будет активно работать над укреплением братских связей на основе взаимопонимания и поддержки.