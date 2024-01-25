На переработке не экономят

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Валентина Мелехова

Пять крупных заводов, нацеленных на переработку в сфере АПК, запустят в Костанайской области в ближайшие три года.

фото из архива "КП"

При этом два перспективных инвестиционных проекта будут завершены уже в текущем году. В эксплуатацию планируется ввести комплекс по производству сыров мощностью две тысячи тонн в год, что позволит в полтора раза увеличить объем изготовления этого продукта в регионе: с 2,7 тысячи до четырех тысяч тонн. Сумма инвестиций составит 7,2 млрд тенге.

Почти 3 млрд тенге планируется затратить на строительство мельничного комплекса ТОО «Аруана-2010» годовой мощностью 85 тыс. тонн готовой продукции с созданием 100 рабочих мест. Сегодня товариществом выпускается мука всех сортов и отруби, которые находят сбыт в Казахстане, а также экспортируются в Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан и Россию.

Но, пожалуй, самые капиталоемкие и самые мощные фабрики будут построены в ближайшей перс­пективе – в 2025-2026 годы. Так, в Костанае появится еще один завод по переработке бобовых культур, стоимость которого оценивается в 24 млрд тенге.

Ожидается, что благодаря этому инвестпроекту решится вопрос полной переработки возделываемых бобовых культур в регионе. Самые внушительные инвестиции, а именно 50 млрд тенге, будут вложены в завод по глубокой переработке зерна мощностью 330 тыс. тонн сырья в год. Под строительство предприятия уже выделен земельный участок рядом с Индустриальной зоной в Костанае.

Кроме того, запланировано расширение действующего кондитерского производства – АО «Баян-Сулу» – с суммой инвестиций 13,8 млрд тенге и созданием 260 новых рабочих мест.

#Костанайская область #переработка #АПК #сыр #мука #заводы

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