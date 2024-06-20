На подступах к мосту

Для начала – немного истории. Существующий первый капитальный мост через Иртыш был построен в 1961–1962 годах. Он, по выводам экспертов, которые обследовали его несколько лет назад, когда предполагалась реконструкция сооружения, имеет крайне тяжелое состояние из-за накопившихся дефектов за время эксплуатации. Поэтому специалисты предложили построить новый мост по соседству с действующим. На старом автомобильном переходе через Иртыш ввели ограничение на транспорт грузоподъемностью свыше 10 тонн, соблюдение тридцатиметровой дистанции между движущимся транспортом, а грузовое движение закрыли вовсе.

Чтобы не прекращать межгосударственные перевозки грузов и те, что по Казахстану, на южной окраине Павлодара в 2016-м был построен новый мост через Иртыш «Нұрлы жол». Он соединил областной центр и город-спутник Аксу, сократив путь между ними на 40 км. Мост стал частью нового автобана Центр – Восток. Общая длина 12,26 км, из них 426 м – арочный мост, включаю­щий в себя русловой переход через реку Иртыш и эстакадную часть с мостами через реки Усолка, Старый Иртыш и озеро

Щучье. Это самый длинный мост в Казахстане и Центральной Азии. Построен он по швейцарской технологии, которая применена в Казахстане впервые.

Мост, безусловно, хорош, но беда в том, что, если грузовой автомобиль едет из Астаны в Омск, он вынужден сделать крюк в 48 км, чтобы через «Нұрлы жол» попасть в Павлодар, а через него – на омскую автотрассу и другие северо-восточные направления. Что, естественно, вызывало и вызывает нарекания автомобилистов.

Так окончательно сформировался проект нового моста через Иртыш, поддержанный Президентом, когда он несколько лет назад был с рабочей поездкой в Павлодаре.

Итак, планируется строительство экстрадозного моста – это тип вантового, но с более короткими пилонами. У вантовых мостов они достигают 90–100 м, здесь пилоны всего двадцатимет­ровые. Также будут тросы, как у вантовых мостов. Прочностные характеристики обеспечиваются за счет совместной работы пролетного строения и вантовой системы. Строение протянется через реку и прибрежные территории на 690,73 м.

Мост имеет повышенный класс сложности. Нормативный срок строительства – 25 месяцев, без учета зимних, потому что при производстве нужно выдерживать температурный режим. Начальный этап стройки – это подготовительные работы. В зоне строительства со стороны города много коммуникаций: там есть и канализация, и тепловые сети, и линии связи – все это надо согласовать и сделать без нарушений техусловий и интересов потребителей.

Недавно в ходе своей поездки в Павлодар министр транспорта Марат Карабаев оценил темпы строительства моста через Иртыш. По проекту подрядчиком выступает подразделение BI Group – ТОО «Казахдорстрой», который ранее возвел в регионе мост «Нұрлы жол». Как доложили министру, строительно-монтажные работы уже начаты: мобилизованы 40 человек и 25 спецмашин, в том числе буровая техника для устройства опор. На правом берегу бригады переносят сети волоконно-оптической линии связи, подготавливают временную дорогу. Подрядчик на 90% завершил переустройство сетей связи и отсыпку технологических площадок.

Но руководитель министерства остался недовольным темпами работ по графику, сказав, что нужно ускориться. Проект завершат до 2026 года, после чего демонтируют аварийный мост – оставлять его пешеходным не будут. Подрядчик пообещал в течение месяца привлечь к проекту до 150 человек и до ста спецмашин.

Главное, что мост начали строить.