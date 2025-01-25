Депутатам предлагается рассмотреть законопроекты о ратификации соглашений с Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче преступников. Соглашением определяются цент­ральные органы, отвечающие за сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, регламентируются вопросы взаимодейст­вия, установливаются права участников процессуальных действий, а также регулируются правоотношения между компетентными органами двух стран в вопросах выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности.

Во втором чтении мажилисмены обсудят законодательные поправки по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм.

В проект повестки включены также поступившие в Мажилис новые законопроекты. Это поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, а также внедрения лизинга для физических лиц.