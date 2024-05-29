Пожизненный срок дали убийце женщины и ее детей в Алматинской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве женщины, ее двоих детей и поджоге дома, передает Kazpravda.kz

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Судом установлено, что подсудимый в алкогольном опьянении с помощью ножа убил свою сожительницу и двух ее детей. После, запер дверь дома снаружи и скрылся. Днем он вернулся на место преступления, похитил принадлежащие потерпевшей 40 тыс. тенге и, чтобы скрыть следы убийства, поджог их дом.

Вина подсудимого полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами подтвержденными и исследованными в суде.



Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.