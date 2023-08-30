На принципах демократии и верховенства права

Конституционные ценности как основу развития государства и общества обсудили в Уральске представители государственных и правоохранительных органов, общественные деятели, лидеры политических партий, депутаты, юристы, ученые-политологи, ветераны и молодежь.

Как отмечалось участниками, высокая репутация Казахстана в мире является прямым результатом внутренних достижений страны, миролюбивой политики и инициирования крупных международных проектов. При этом именно Конституция выступает гарантом демократии, прав и свобод, поэтому наша задача – чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценности.

Открывая встречу, заместитель акима ЗКО Бахытжан Нарымбетов поздравил всех собравшихся с Днем Конституции, отметив, что Основной закон юридически и политически подтверждает приверженность нашего государства принципам демократии и верховенства права, определяет долгосрочный курс развития страны.

– Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонст­рировали единство народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны, – отметил он. – Мы приступили к выполнению задач по построению Справедливого Казахстана. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства. Провозглашенные в Конституции ценности четко определяют стратегический вектор развития. Как отметил Глава государства, наш главный закон соответствует духу времени, актуальным запросам граждан и обладает мощным созидательным потенциалом для дальнейших эволюционных преобразований политической системы.

Наша основная задача – укреп­ление священной независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того чтобы построить Новый Справедливый Казахстан. Главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества.

Собравшиеся обсудили основные итоги и перспективы обеспечения конституционализма в Казахстане, исторические аспекты защиты прав и свобод человека и гражданина. О конституционных преобразованиях рассказал депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Марат Башимов, с докладами выступили также кандидат юридических наук, конституционалист Мереке Габдуалиев и доктор исторических наук, профессор Асет Тасмагамбетов.

Конституция – главный документ, который не только гарантирует суверенитет и демократию страны, но и определяет экономическое развитие государства, улучшение благосостояния народа, дальнейшее закрепление принципов солидарности. За выполнение требований Основного закона прямую ответственность несут и органы прокуратуры.

По словам исполняющего обязанности прокурора ЗКО Даурена Умаргалиева, с начала текущего года органами прокуратуры области защищены права 610 граж­дан путем приведения коллективных договоров в соответствие с трудовым законодательством. В сфере защиты предпринимательства налажен диалог с палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществом, за отчетный период защищены права 516 предпринимателей, привлечены к ответственности семь должностных лиц.

Для недопущения необоснованного вмешательства следст­венных органов в бизнес органами прокуратуры приняты конкретные меры. В частности, в сентябре прошлого года принято распоряжение генерального прокурора по порядку регистрации дела в отношении представителей бизнеса. С этого момента кардинально изменились подходы к привлечению соответствующих субъектов к уголовной ответственности.

Благодаря вмешательству областной прокуратуры прекращено уголовное преследование в отношении 16 предпринимателей.

Важным нововведением в направлении защиты прав граждан в уголовном процессе стало то, что с текущего года расследования по уголовным делам обо всех пытках будут проводиться специальными прокурорами.

В завершение мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами от имени акима области был награжден ряд представителей правоохранительных органов и силовых структур.