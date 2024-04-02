На простака не нужен нож

Преступники всегда идут в ногу со временем. Пользуясь «цифрой» и финансовой неграмотностью наших граждан, осваивая передовые технологии, поставив себе на службы нейронные сети и дип-фейки, мошенники за два месяца текущего года совершили 3,6 тыс. преступлений (это только зарегистрированные факты). Одним из самых распространенных видов интернет-мошенничества является интернет-торговля, когда размещаются объявления на сайтах известных торговых площадок, а также в соцсетях. Чаще всего на услугу или товар на таких сайтах указана заниженная цена. Это первое, что должно насторожить покупателя.

– В этом году зарегистрировано более тысячи таких преступ­лений, – отметил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суинбай на площадке СЦК и дал ряд рекомендаций. – Во-первых, важно использовать проверенные рекламные сайты, чтобы не стать жертвой мошенников. Во-вторых, необходимо договориться об оплате после получения товара. В-третьих, надо убедиться в наличии товара, в том числе посредством видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, следует попросить своих знакомых или родственников забрать товар или проверить его наличие.

Было зарегистрировано немало случаев, когда люди сами охотно принимали участие в сомнительных акциях по увеличению доходов. Осознанно становились участниками финансовых пирамид, непрозрачных инвестиционных проектов. С начала года жертвами подобных схем стали более 300 казахстанцев. И что самое прискорбное, чтобы получить моментальную прибыль, многие брали кредиты.

Участились звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и других государст­венных органов. Как пояснил Жандос Суинбай, фрод-звонки (телефонное мошенничество) сейчас успешно распознаются, и операторам связи удалось заблокировать более 44 млн таких звонков. Однако мошенники находят новые пути для обмана. Очень часто звонят с зарубежных номеров и через WhatsApp. За текущий год было совершено почти 1 000 преступлений.

В настоящее время с операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. Аналогичные соглашения также подписаны с сайтами объявлений «Колеса», «Крыша» и IT-компанией ЦАРКА.

Кроме того, во всех регионах страны для расследования интернет-мошенничества созданы специализированные группы «Киберпол». В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в конце 2023 года только в столице выявлены и ликвидированы четыре мошеннических сall-центра. Во время поисковых мероприятий изъято 170 ноутбуков с гарнитурами, сетевое оборудование, защищенное специальными программами.