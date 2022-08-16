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На пути к большому успеху
Юлия Миленькая

«Серебро» в номинации «Вокальное искусство» и «бронзу» в номинации «Инструментальное искусство» завоевала 10-летняя казахстанка Амина Арыстанбек на Всемирном чемпионате исполнительских искусств (WCOPA) в США.

В творческих соревнованиях для детей и взрослых, которые проходили в американском Лос-Анджелесе, приняли участие около шес­ти тысяч конкурсантов более чем из ста стран. В этом году чемпионат прошел уже в 25-й раз, значительно расширился количественный состав участников. Возможно, сказалось долгожданное снятие ковидных ограничений, и сегодня представители всех стран стремятся наверстать упущенное.

На Всемирном чемпионате Амина Арыстанбек добилась завидных результатов. Девочка спела авторскую «Көкке өрле» и народную «Мен қазақ қызы» песни. Инструментальным номером стала композиция из популярной теленовеллы «Великолепный век», которую казахстанка исполнила на скрипке.

– Конкурентная борьба была, что называется, нешуточной, страсти кипели, а участники держались на пределе своих возможностей, – рассказала преподаватель девочки по вокалу Лейла Болатбек. – Но Амина, несмотря на возраст, вела себя стойко и очень достойно.

В рамках чемпионата в легендарном Диснейленде состоялся «Парад наций», в котором Амина также принимала участие. Наша юная соотечественница шествовала с другими участниками чемпионата, облачившись в национальный костюм и гордо неся флаг Казах­стана.

Отметим, что за плечами Амины Арыстанбек богатая конкурсная и фестивальная жизнь. Она завоевала первое место на конкурсе скрипачей в Испании (2019), а в итальянском творческом состязании Sanremo Junior (2021) девочка удостоилась второго места. Напомним также, что в 2017 году в конкурсе Sanremo Junior одержал победу Ержан Максим.

В настоящее время Амина Арыстанбек снимает клип в Америке на одну из своих песен. Режиссером ролика стал известный узбекский клипмейкер Баходыр Юлдашев, который уже много лет проживает в США. В Казахстане презентация видеоклипа состоится этой осенью.

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