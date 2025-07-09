В Алматы, в ходе визита делегации провинции Чжэцзян КНР, в Национальную академию наук РК при Президенте РК был дан старт реализации совместных инициатив в области трансфера высоких технологий, развития научно-исследовательского сотрудничества и создания инновационной инфраструктуры

Особое внимание в ходе встречи было уделено синергии в области цифровой экономики, искусственного интеллекта, логистики, геоинформатики, агротехнологий и устойчивого развития. Одним из первых практических шагов в этом направлении стало создание «Лаборатории пространственно-временного искусственного интеллекта» при Академии наук. В ходе встречи в Академии наук прошла её официальная презентация.

Это мероприятие стало возможным благодаря принятых решений в ходе второго саммита «Китай – Центральная Азия» прошедшего в июне в Астане. Обращаясь к участникам мероприятия Президент национальной академии наук РК при Президенте РК, Ахылбек Куришбаев заявил: «На этом стратегически важном форуме Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты, которые сегодня определяют вектор нашей работы. Приведу его слова: «Казахстан предлагает активизировать совместные усилия по созданию транснациональных научных платформ, обмену знаниями и подготовке кадров нового поколения. 2026 год должен стать годом прорыва в научной интеграции региона». Эти слова стали для нас не только ориентиром, но и стимулом к действиям. Национальная академия наук РК уже реализует ряд конкретных шагов в этом направлении, ярким примером которых стало создание Казахстанско-Китайской международной объединённой лаборатории пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития.

Этот проект объединяет ведущих казахстанских и китайских учёных, в том числе специалистов из Чжэцзянского технологического университета и инновационных компаний этой провинции. Это не просто научный объект — это пример живого, равноправного транснационального партнёрства, в основе которого — доверие, взаимное уважение и общее видение будущего. Объём планируемых инвестиций в проекте порядка 1 миллиарда юаней. В фокусе лаборатории — искусственный интеллект, геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли. Эти технологии позволят решать задачи прогнозирования чрезвычайных ситуаций, мониторинга природных ресурсов, управления водными и энергетическими системами, а также устойчивого развития в целом.

Как отметил Куришбаев, Чжэцзян демонстрирует впечатляющие показатели в цифровой экономике: доля цифровых отраслей в ВРП провинции превысила 46%, в секторе сельского хозяйства 80% операций механизировано, активно применяются ИИ-системы, робототехника, цифровые платформы. Для Казахстана — это не просто возможность, а насущная необходимость. Логистический потенциал Чжэцзяна имеет стратегическое значение как база для развития трансграничных исследовательских платформ, совместных стартапов и «умных» хабов логистики, науки и образования.

- Мы также с интересом изучаем ваш опыт в зелёных технологиях. Водородная энергетика, smart grid, аккумуляторные системы, цифровые решения управления углеродным следом — это то, что Казахстан сегодня активно развивает в рамках собственных национальных климатических обязательств. Здесь наши интересы совпадают, и мы видим большую синергию. Не могу не отметить и ту модель, которую вы успешно реализуете — «лаборатория + бизнес + образование». Именно такая интеграция науки, рынка и подготовки кадров должна стать основой устойчивой инновационной экосистемы, к которой стремится и Казахстан, - сказал он.

Руководитель делегации КНР Ван Чэнго в свою очередь сконцентрировал внимание на достижениях провинции и её ведущего университета в применении искуственного интеллекта, которые используются в разных сферах. Казахстан также поддержал проведение мероприятий, касающихся отслеживания данных, и их анализа. С этой целью были подготовлены несколько магистерских магистрских программ для того, чтобы создать совместную базу данных.

Главный ученый секретарь НАН РК Исмаил Токбергенов, рассказывая о новых технологиях, отметил, что таким образом будет повышен научный суверенитет и усилены позиции Казахстана в глобальном научном пространстве. Разрабатываемая система Сигма становится важнейшим инструментом долгосрочного планирования. Она усиливает способность Казахстана опережать кризисы и политические события на горизонте.

- Мы движемся к созданию единого прогнозного пространства для Центральной Азии и Китая, где каждая страна выигрывает от совместных усилий. Например, алгоритмы Сигмы автономно рассматривают чрезвычайные ситуации, оптимизируют работу и формирует план реагирования. Так при Лесном пожаре Сигма создаёт цифровой двойник огня, прогнозирует скорость его распространения и генерирует рекомендации по реагированию, сохраняя связь с пунктом управления. Пространственно-временной искусственный интеллект ключевой системы позволяет моделировать процессы, учитывая привязку. Это означает, что прогнозирование мы строим не просто на обработанных табличных данных или снимках, а в строгой интеграции модели, - отметил спикер.

По итогам встречи была проведена официальная церемония подписания меморандума между Чжэцзянским технологическим университетом и Казахским национальным аграрным исследовательским университетом по созданию Международного института пространственно-временного искусственного интеллекта.