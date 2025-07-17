Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг». Это значит, что в скором будущем система медстрахования претерпит весомые изменения. Чего ожидать казахстанцам – в обзоре «Казахстанской правды».

ГОБМП & ОСМС

Система обязательного социального медицинского страхования не раз подвергалась критике как со стороны Главы государства, так и казахстанской общественности, в том числе и самих медиков. Шквал недовольства касался вопросов качества, доступности медуслуг и финансирования отрасли: отсутствие прозрачности и подотчетности выделяемых средств нередко приводило к так называемым припискам.

Чтобы устранить дублирование между государственными и страховыми программами, обеспечить четкие границы и прозрачность перечня медуслуг как для пациентов, так и для врачей, повысить доступность и качество медпомощи, в Послании от 2 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать Единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный по возможнос­тям бюджета и потребностям граж­дан. Специально для этого, как сообщила главный врач страны Акмарал Альназарова в одном из последних интервью, представители Министерства здравоохранения и Фонда социального медицинского страхования провели соответствующую работу по формированию Единого пакета, переход к которому частично начался в апреле этого года.

Данный пакет медпомощи, в числе прочего, четко разграничивает ГОБМП и ОСМС, исключает дублирование услуг и, самое главное, расширяет гарантии по ранней диагностике социально значимых заболеваний, а онкологические скрининги, входящие в базу гарантированного объема бесплатной медпомощи, уже стали доступны всем казахстанцам вне зависимости от страхового статуса. Для понимания скажем: сегодня в рамках ГОБМП диагностика проводится только по туберкулезу и ВИЧ-инфекции, а остальных социально значимых недугов – в рамках ОСМС.

Какой эффект ожидать от новшества? Всеобщая доступность онкоскринингов в пакете ГОБМП сделает возможной своевременную эффективную диагностику и лечение рака на ранних стадиях. К 2027 году Единый пакет позволит перенести основные обязательства из пакета ГОБМП в систему ОСМС (соотношение расходов будет следующим: 35% – на ГОБМП, а 65% – на ОСМС).

Не менее важно и то, что, несмотря на введение новшеств, незастрахованные лица сохранят доступ к базовому пакету медицинских услуг, включающему первичное обращение в поликлинику, вакцинацию и онкоскрининги, диагностику при подозрении на социально значимые заболевания, скорую и экстренную медицинскую помощь при жизнеугрожающих состояниях, диагностику, лечение, профилактику и бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение при всех социально значимых недугах, медпомощь при инфекционных заболеваниях, обеспечение препаратами крови, а также паллиа­тивную помощь и длительный уход за тяжелыми пациентами.

Повышенный контроль

В рамках совершенствования системы ОСМС внимание будет уделено финансовой стороне и качеству оказываемых медуслуг. Для этого Комитет медицинского и фармацевтического конт­роля Минздрава будет наделен надзорной функцией и правом принимать меры оперативного реагирования. Это значит, что он сможет оперативно реагировать на грубые нарушения и незаконную медицинскую деятельность без длительных согласований и обращений в суд. Представители упомянутого комитета проводят соответствующую работу и сегодня, но с наделением новой функцией смогут усилить меры защиты пациентов, эффективность конт­роля в сфере здравоохранения и другие важные составляющие.

Для повышения привлекательности системы ОСМС новым законом увеличен льготный период сохранения статуса застрахованности: с трех до шести месяцев. Это касается казахстанцев, которые в течение последних пяти лет стабильно вносили взносы, но временно утратили доход. Такой принцип необходим для того, чтобы люди могли получать медпомощь даже в трудных жизненных ситуациях.

На сегодня в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек (82,6%), из них 11,9 млн человек (59,5%) относятся к льготным категориям населения, за которых взносы уплачиваются государством. Для трудоспособных казахстанцев, которые еще не вступили в систему соцстрахования (примерно 2,4 млн человек), предлагается вносить 4 250 тенге в месяц (51 тыс. тенге в год).

Планируется, что в 2026-м около 1 млн человек, относящихся к кризисным и экстренным уровням благополучия, будут включены в систему медстрахования за счет средств местных исполнительных органов. Проще говоря, казахстанцы с низкими доходами получат доступ к медпомощи. За официально зарегистрированных безработных, к слову, взносы также будут производиться из средств акиматов.

Цена здоровья

Сейчас в Казахстане, когда рассчитываются взносы в систему обязательного медицинского страхования, есть ограничение на максимальную сумму дохода, с которой они взимаются. Это ограничение составляет 10 минимальных заработных плат. Если человек зарабатывает больше этой суммы, взносы все равно платятся только с этих 10 МЗП.

С 1 января 2026 года планируется увеличить верхние пределы базы взносов: для работников – с 10 до 20 МЗП; для работодателей – с 10 до 40 МЗП. Таким образом, люди с высокой зарплатой будут платить больше в фонд ОСМС. Сейчас они вносят в страховую систему меньшую долю от своего дохода, чем обычные работники. С 2026 года этот перекос исправят.

Данное новшество коснется 0,36% от общего количества казахстанцев, чей доход выше 3 млн 400 тыс. тенге и 9% наемных сотрудников, у которых он превышает 850 тыс. тенге. При этом номинальные ставки взносов будут сохранены как для работодателей, так и для работников.

С 2026 года большинство обязательств по оказанию медпомощи будет передано в систему ОСМС. Это значит, что больше услуг будет доступно через страхование, а пациенты четко будут понимать, какие из них покрывает государство, а какие – страховка. При этом уже с 2025 года онкоскрининги стали доступны всем, независимо от статуса в системе. Бесплатной станет и диагностика всех социально значимых заболеваний – не только туберкулеза и ВИЧ, как сейчас.

Ожидаемые изменения в системе ОСМС – шаг к справедливой, устойчивой и современной модели здравоохранения, в которой медицинская помощь становится более доступной, качественной и финансово защищенной для каждого гражданина. Благодаря реформам усилится социальная справедливость: взносы перерас­пределяются более равномерно, уязвимые категории получают поддержку, а система в целом становится прозрачной, эффективной и ориентированной на потребности людей. Специально для обеспечения прозрачности финансовой деятельности ФСМС и медорганизаций на официальных интернет-ресурсах будет публиковаться информация о движении средств.