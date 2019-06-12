На радость старикам

В многофункциональном центре ждут пожилых людей, предпочитающих активный и здоровый образ жизни. Здесь они смогут заниматься спортом, коротать время в интернет-кафе, кинозале или библиотеке. К услугам тех, кто не знаком с виртуальной реальностью, организованы компьютерные кабинеты для обучения.

Горожане пенсионного возраста и люди с ограниченными возможностями смогут не только скрашивать досуг, но и поправлять здесь свое здоровье. Пенсионеры могут рассчитывать на оказание бесплатной социальной и медицинской помощи. Есть, к примеру, физиологический кабинет, в котором можно пройти укрепляющие здоровье процедуры.

Но лучше, конечно, не болеть и идти прямиком в тренажерный зал, чтобы накачать мышцы. Впрочем, выбор спортивных упражнений – дело сугубо индивидуальное. Для пожилых людей открыты секции для занятий йогой, настольным теннисом, бильярдом.

– Уровень развития общества определяется отношением к пожилым людям, – подчеркнул на торжественной церемонии открытия Центра долголетия «Асыл жүрек» аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. – Предложение открыть в Шымкенте подобный центр проз­вучало на моей отчетной встрече с населением, и такую инициативу мы не могли не поддержать. Отныне в центре для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями есть возможность с пользой проводить свободное время, знакомиться и общаться.

Аким города призвал приходить в центр семьями. Рады будут видеть в нем не только людей старшего возраста, но и воспитанников детских домов.

Открытие Центра активного долголетия «Асыл жүрек» стало одной из мер социальной поддержки по развитию массового спорта и увеличению продолжительности жизни казахстанцев. Такое поручение органам местной исполнительной власти дал Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. К слову, жить шымкент­цы стали дольше. Средний возраст жителей мегаполиса сегодня сос­тавляет больше 78 лет.