На реке Уба в ВКО опасный ледяной затор

В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области официально объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, ледяной затор на реке Уба создал угрозу подтопления на большой территории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"В Шемонаихинском районе объявлена ЧС природного характера местного масштаба. В связи с ранним ледоходом на реке Уба образовался затор. Все силы и средства районных служб гражданской защиты работают в усиленном режиме", – указано в сообщении.
По информации КЧС МВД, накануне спасатели совместно со специалистами местного исполнительного органа проводили несколько профилактических подрывов льда на уязвимых участках Убы. Однако усиленные процессы таяния из-за высокой температуры воздуха привели к ледоходу и образованию заторов на реке, которые создают угрозу подтопления.
В районе организовано оповещение населения через громкоговорители, людей предупреждают, рассказывают о действиях в случае подтопления и местах эвакуации.
"В Шемонаихинском районе объявлена ЧС природного характера местного масштаба. В связи с ранним ледоходом на реке Уба образовался затор. Все силы и средства районных служб гражданской защиты работают в усиленном режиме", – указано в сообщении.
По информации КЧС МВД, накануне спасатели совместно со специалистами местного исполнительного органа проводили несколько профилактических подрывов льда на уязвимых участках Убы. Однако усиленные процессы таяния из-за высокой температуры воздуха привели к ледоходу и образованию заторов на реке, которые создают угрозу подтопления.
В районе организовано оповещение населения через громкоговорители, людей предупреждают, рассказывают о действиях в случае подтопления и местах эвакуации.