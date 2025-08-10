На родине Абая в честь юбилея мыслителя и поэта собралось свыше 50 тысяч человек
Масштабный праздник проходит на родине мыслителя у вершины Караултобе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
В торжестве приняли участие председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев, аким области Абай Берик Уали, депутаты Сената и Мажилиса, члены правительства, почетные делегации из зарубежных стран, а также гости из разных регионов нашей страны.
На праздник Абая собралось свыше 50 тысяч человек.
На праздничной площади установлено 184 юрты в национальном стиле, в каждой из которых представлены богатая казахская культура и угощения из национальных блюд.