Масштабный праздник проходит на родине мыслителя у вершины Караултобе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

В торжестве приняли участие председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев, аким области Абай Берик Уали, депутаты Сената и Мажилиса, члены правительства, почетные делегации из зарубежных стран, а также гости из разных регионов нашей страны.

На праздник Абая собралось свыше 50 тысяч человек.

На праздничной площади установлено 184 юрты в национальном стиле, в каждой из которых представлены богатая казахская культура и угощения из национальных блюд.