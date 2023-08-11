На родине поэта

Одним из главных событий стала церемония возложения цветов к памятнику мыслителя. Собравшиеся почтили память поэта и исполнили его полюбившиеся произведения.

– Наследие Абая – это духовное богатство, вобравшее в себя всю муд­рость казахского народа, накопленную на протяжении долгих лет. Его труды бессмертны, с течением времени они не теряют актуальности и по сей день во многом определяют ориентиры общественной жизни нации. Наследие Абая продолжает питать сегодняшнее поколение и наполняет нас духовным богатством, – сказал аким области Абай Нурлан Уранхаев.

В университете имени Шакарима прошла тематическая интеллектуальная игра Abai Quiz. Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского представил видеоролик «Абай жайлы кітаптар». Литературный вернисаж «Кемеңгерліктің биік шыңы – Абай» прошел в отделении библиотеки № 2, а в городском Дворце культуры состоялся творческий вечер «Абай мұрасы – халық қазынасы». В универсальной библиотеке имени Абая прошла литературная экскурсия «Абай мұрасына саяхат», а в библиотеке № 6 – торжественное открытие выставки «Абайдың рухани әлемі». В Центре активного долголетия и оказания специальных социальных услуг № 3 состоялся праздничный концерт.

На родине Абая – в урочище Жидебай – прошел республиканский конкурс чтецов, в котором приняли участие 130 школьников из всех облас­тей Казахстана. Ребята посетили дос­топримечательности Семея и, конечно же, комплекс «Жидебай-Борили».

9 августа в Семее был дан старт ультрамарафону «Семей – Жидебай – 100 миль» и «Семей – Бөрілі – 50 миль», организованный общественным объе­динением El Sport под руководством уроженца области, ученого и известного марафонца Рамазана Салыкжанова.

В забеге на первую дистанцию приняли участие 15 спортсменов из всех регионов республики, на старт второй дистанции вышли 30 легкоатлетов. В прошлом году Рамазан Салыкжанов за 10 часов пробежал дистанцию в 85 км до села Бөрілі и посвятил свой забег 125-летию Мухтара Ауэзова. В этом году профессиональные бегуны пробежали расстояние от Семея до урочища Жидебай, равное 100 милям, или 160 километрам, за 24 часа.

По-настоящему сенсационной в День Абая стала находка сотрудников музея Абая. Историк Мадияр Насыров нашел могилу учителя Абая – Риза-ат-дина ибн Уалида – на старом мусульманском кладбище в Семее.

Медресе Ахмета-Ризы, в котором получал образование Абай с 1855 по 1859 год, было одним из передовых и крупнейших учебных заведений в Семипалатинске.

Ахмет и Риза – разные люди. Риза-ат-дин ибн Уалид умер в 1876 году. По информации Мадияра Насырова, сохранились и записи учителя мед­ресе Ахметуали хазрета, в которых говорится, что у Ризы-ат-дина было очень много учеников.